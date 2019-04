Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Seniorin mittels "Zetteltrick" bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Unter dem Vorwand einen Zettel zu benötigen, um für den Nachbarn eine Notiz zu hinterlassen, verschafften sich zwei Kriminelle am Samstag (30.03.), gegen 12.45 Uhr, Zutritt in die Wohnung einer Seniorin "Am Hasenpfad".

Während die unbekannte Frau in einem Zimmer die angebliche Nachricht verfasste und die Wohnungsinhaberin so ablenkte, durchsuchte ihr männlicher Begleiter in einem anderen Raum die Geldbörse der Frau. Das Duo flüchtete anschließend mit 80 Euro Bargeld und einer Goldkette.

Die Tatverdächtige ist zirka 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare und sprach, wie ihr Begleiter, gut Deutsch. Der Mann ist 30-40 Jahre alt, ebenfalls etwa 1,60 Meter groß und hat auch dunkle Haare.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

