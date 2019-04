Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach

B38: Handfeste Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Zeugen nach Vorfall am Saukopftunnnel gesucht

Mörlenbach (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag (01.04.) auf einen anderen Verkehrsteilnehmer eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 49 Jahre alter Mann zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr die Bundesstraße 38 von Weinheim kommend in Richtung Mörlenbach. Laut Zeugenaussage wurde er hierbei von einem dunklen Kleinwagen bedrängt. An der Ampel nach dem Saukopftunnel mussten beide verkehrsbedingt während der Rotphase halten.

Der Fahrer des nachfolgenden Autos verließ sein Fahrzeug und ging zu dem vor ihm stehenden Wagens des Mörlenbachers. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der Unbekannte dem 49-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin setzte sich der Schläger wieder in sein Fahrzeug, überholte den vor ihm stehenden Wagen mit quietschenden Reifen und fuhr weiter in Richtung Mörlenbach. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder dem noch unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252-7060 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

