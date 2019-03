Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Welche Ampel hatte "Grün"?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Ludwigstraße ereignete. Gegen 17 Uhr kamen sich in Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-Straße zwei Autos in die Quere.

Ein Daihatsu war in Richtung Mainzer Straße auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, ein Ford EcoSport fuhr in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Ampel nach links in die Martin-Luther-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Gegenüber den Polizeibeamten gaben beide Fahrerinnen an, bei "Grün" auf ihrer Seite gefahren zu sein.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf die Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. | cri

