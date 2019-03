Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Container aufgebrochen - Koffer geklaut

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Firmengelände in der Messerschmitt-Straße war in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag brachen die Unbekannten auf dem Areal zwei Container auf und stahlen daraus einen Koffer, in dem sich ein Akkuschrauber samt Zubehör befand. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 gern entgegen. | cri

