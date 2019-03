Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben leichtes Spiel bei offenen Autos

Kaiserslautern (ots)

Auf alles, was in Auto-Innenräumen herumliegt, hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet aktiv waren. Die Unbekannten suchten sich offenbar gezielt Fahrzeuge aus, die unverschlossen abgestellt waren.

Im "Engelstal" drangen die Täter in eine Garage ein, wo sie gleich zwei Autos unverschlossen vorfanden. Aus den Wageninneren stahlen sie Münzgeld, eine Flasche Wasser sowie einen Schlüsselbund. Die Tatzeit liegt zwischen 18 und 7 Uhr.

Zwischen 23 und 6 Uhr "bedienten" sich Langfinger in der Heinrich-Heine-Straße. Auch hier fanden sie zwei unverschlossene Pkw - aus beiden stahlen die Unbekannten jeweils den Fahrzeugschein, außerdem Münzgeld, zwei Tankkarten sowie eine Servicekarte.

Am Kaiserbergring fanden die Täter einen weiteren Wagen, der zwar in einer Garage, dort aber unverschlossen abgestellt war. Aus dem Auto holten sich die Diebe ein Mäppchen mit zwei EC-Karten und einem Personalausweis, das in der Mittelkonsole lag.

Am Mittwoch ging aus der Mainzer Straße die Meldung ein, dass sich Unbekannte von der Ladefläche eines Lkw eine größere Plane unter den Nagel gerissen haben. Diese ist etwa 12 auf 7,5 Meter groß und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem zertrümmerten die Täter an dem abgemeldeten Fahrzeug sämtliche Scheiben und Spiegel. Der Gesamtschaden summiert sich somit auf mehrere tausend Euro. Die genaue Tatzeit ist in diesem Fall unklar. | cri

