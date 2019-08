Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Polizeibeamte beleidigt

Grünstadt, Kirchheimer Straße - 01.08.2019, 23:50 Uhr (ots)

Während einer Personenkontrolle in der Kirchheimer Straße rief der Insasse eines vorbei fahrenden Auto's derbe Beleidigungen in Richtung Polizei. Den schwarzen BMW hatten die Beamten dann am "Autobahnkreisel" eingeholt. Der Beifahrer, der sich zunächst schlafend stellte, wurde als Täter festgestellt. Angeblich hatte er es nicht so gemeint. Während seiner Kontrolle zeigte sich der 34-Jährige aus Kerzenheim aber ausgesprochen unkooperativ, u.a. wollte er keine Personalien angeben.

