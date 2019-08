Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Kleinkraftrad auf dem Weg in den Schwarzwald - ohne Führerschein

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus dem Raum Koblenz wurde am 01.08.2019 gegen 16:30 Uhr mit seiner Frau auf dem Sozius seines 45er-Kleinkraftrades samt Anhänger an der B39 bei Neidenfels einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Senior nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm bereits 2013 gerichtlich aufgrund Alkoholkonsum entzogen. Das Fahrziel lag nach eigenen Angaben im Schwarzwald, losgefahren war das Paar in einem Ort nahe Koblenz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, ein Taxiunternehmen brachte die Beiden zu einer Schlafstätte.

