POL-DN: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht!

Düren (ots) - Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend mit ihren Spiegeln auf der L 257 zwischen Arnoldsweiler und Merzenich zusammen. Während ein Zeuge dem Unfallverursacher hinterher fuhr, fuhr das zweite Fahrzeug von der Unfallstelle weg. Dieses wird nun gesucht.

Gegen 21:55 Uhr war ein Autofahrer auf besagter Strecke aus Richtung Merzenich kommend in Richtung Arnoldsweiler unterwegs. Vor ihm fuhr ein weißer Sprinter mit ungarischem Kennzeichen. Dessen Fahrer geriet beim Durchfahren einer Rechtskurve teilweise auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam ihm ein Fahrzeug entgegen, beide stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen. Der Zeuge folgte dem Sprinter. Dessen Fahrer machte keine Anstalten, sich um den Unfall zu kümmern. Er verständigte die Polizei, die den Fahrer, einen 43-Jährigen aus Ungarn, schließlich auch anhielt und kontrollierte. Der Mann konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung weiterfahren. Das unfallgeschädigte Fahrzeug aus dem Gegenverkehr war allerdings nicht mehr auffindbar. Dessen Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für weitere mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Geschädigten geben können. Der zuständige Sachbearbeiter ist zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5214 zu erreichen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell