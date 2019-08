Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fenster und Türen in Kindergarten beschädigt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Vermutlich Kinder oder Jugendliche haben seit 01.07.2019 Glastüren und Fensterscheiben des Kindergarten in der Pulverturmstraße beschädigt. Scheinbar wird in den Abendstunden das Gelände von Kindern und Jugendlichen unberechtigt betreten und Scheiben eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 4000 Euro beziffert. Die Polizei bitte mögliche Zeugen, sich bei hiesiger Dienststelle telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell