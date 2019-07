Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Streich, der böse enden kann!

Mehlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter lockerten im Zeitraum zwischen 4. Juni und 25. Juni die Radmuttern des Vorderreifens einer 39-Jährigen aus Mehlingen. Nachdem die Frau nach ihrer dreiwöchigen Abwesenheit zum PKW in der Hofstraße zurückkam, stellte sie die Manipulation am linken Reifen fest und erstattete deshalb erst jetzt Anzeige. Glücklicherweise benutzte die Frau das Auto nicht, denn das hätte fatale Folgen haben können. Zeugenhinweise bitte an die Telefonnummer: 0631/369 2150.

