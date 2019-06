Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in eine Beratungseinrichtung im Kernstadtgebiet von Uslar

Uslar (ots)

(stü.)In der Nacht vom 01. auf den 02.06.2019 kam es zu einem Einbruch in eine Beratungseinrichtung am Neustädter Platz in Uslar. Aus den Büroräumen wurde u.a. der Fahrzeugschlüssel zu einem Dienstwagen entwendet. Am 02.06.2019 wurde der Pkw offensichtlich von dem Tatverdächtigen genutzt. Er verunfallte später im Stadtgebiet von Göttingen. Der 36-jährige Fahrer aus Uslar stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

