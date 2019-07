Polizei Münster

POL-MS: Vorfahrt in Kreisverkehr missachtet - Rennradfahrer leicht verletzt

Münster (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagabend (21.07., 18.15 Uhr) in einem Kreisverkehr an der Austermannstraße Ecke Horstmarer Landweg wurde ein Rennradfahrer leicht verletzt.

Als ein 46-Jähriger mit seinem Audi in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete er dabei die Vorfahrt des dort fahrenden Rennradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 50-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Verfasserin: Benita Giehler

