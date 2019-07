POL-MS: Schuhe aus Hausflur gestohlen - Zeugen gesucht

Polizei Münster

Eine unbekannte Täterin entwendete am Samstagabend (20.7., 20:40 Uhr) am Rincklakeweg Schuhe aus einem Hausflur. Eine Bewohnerin verließ ihre Wohnung, um Müll zu entsorgen, als sie die Täterin erblickte. Die Unbekannte bediente sich gerade an ihrem Schuhregal. Direkt flüchtete die Diebin aus dem Haus, verlor dabei zwei Paar Schuhe und rannte mit Nike-Schuhen davon. Die Frau ist etwa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat eine helle Hautfarbe. Sie hatte blond-graue Dreadlocks, einen gelben Strickhut auf dem Kopf und trug eine gelbe Sweatjacke, blaue Jeans und Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

