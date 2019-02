Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher verursachen Lärm und hauen ab

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich weil sie Lärm verursachten, haben Einbrecher am Wochenende in Otterberg ihre Pläne aufgegeben und sind mit leeren Händen wieder abgezogen. Am Samstagabend entdeckte der Bewohner eines Hauses "Am Contersiegel", dass ein Fenster auf der Rückseite zerbrochen war.

Die gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass unbekannte Täter versucht haben, das Fenster aufzuhebeln. Dabei ging jedoch die Doppelglasscheibe kaputt.

Ersten Überprüfungen zufolge, war niemand ins Haus eingedrungen. Es wurde auch nichts gestohlen.

Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Personen liegen bislang nicht vor. | cri

