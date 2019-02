Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Stein haben sich Autoknacker am Wochenende in der Flörsheimer Straße Zugang zu einem Fahrzeug verschafft. Wie der Besitzer des VW Touran am Sonntagmorgen feststellte, wurde an seinem Wagen zwischen abends 20.30 Uhr und 9 Uhr morgens eine Scheibe eingeschlagen.

Abgesehen hatten es die Täter auf eine Geldbörse, die im Innenraum des Autos abgelegt war. Der Gesamtschaden wird auf etliche hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen möglicherweise im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell