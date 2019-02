Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Auto im Benzinoring gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17. Februar) im Benzinoring ereignet hat. Hier rammte ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Samstagabend, 20.45 Uhr, und Sonntagmittag, 14.45 Uhr, einen Pkw, der in Höhe des Hauses Nummer 2 ordnungsgemäß am Straßenrand in Fahrtrichtung Gersweilerweg abgestellt war.

Als die Nutzerin des Wagens am Sonntagnachmittag zu ihrem Auto kam, war die Heckstoßstange des Fahrzeugs zerbrochen und lag in Einzelteilen auf der Fahrbahn. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter Telefon 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. | cri

