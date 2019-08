Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Mofafahrer stürzt auf Ölspur

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.25 Uhr, verlor in der Bruchstraße ein PKW durch einen technischen Defekt Öl. Ein 50-Jähriger aus Bad Dürkheim erkannte die Gefahrenstelle beim Einfahren in den Kreisel zu spät, weshalb er mit seinem Mofa stürzte. Hierdurch erlitt er eine Knieverletzung, welche in einer Ludwigshafener Klinik behandelt werden musste. Die verschmutzte Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt.

