Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190626 - 689 Frankfurt-Preungesheim: 12. Polizeirevier mit Präventions- & Informationsstand auf Wochenmarkt vertreten

Frankfurt (ots)

(em) Am Freitag, den 28. Juni 2019 besteht die Möglichkeit, auf dem Preungesheimer Wochenmarkt den Präventions- und Informationsstand des 12. Polizeireviers zu besuchen. Auch der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Mirko Krag, wird zugegen sein.

Die Frankfurter Polizei lädt alle Interessierten dazu ein,

in dem Zeitraum von 13.00 - 16.00 Uhr auf dem Gravensteiner-Platz

vorbeizukommen. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich rund um die Thematik Prävention sowie allgemeine polizeiliche Themen und kommen mit dem Schutzmann vor Ort, Mirko Krag, ins Gespräch.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten des 12. Polizeireviers freuen sich auf Ihren Besuch!

