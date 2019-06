Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190626 - 688 Frankfurt-Fechenheim: Kompletträder entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter schraubten zwischen Freitag, den 21. Juni 2019, 17.00 Uhr und Dienstag, 25. Juni 2019, 11.30 Uhr, an fünf Pkw der Marke Seat die aufgezogenen hochwertigen Alufelgen samt Reifen ab.

Die Fahrzeuge standen während dieser Zeit geparkt auf einem Parkdeck in der Hugo-Junkers-Straße. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 20.000 Euro. Der oder die Täter ließen die Autos aufgebockt auf Steinen zurück.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem 7. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10700 in Verbindung zu setzen.

