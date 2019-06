Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190625 - 685 Frankfurt-Ostend: Rauschgiftdealer gefasst

Frankfurt (ots)

(mc) Zwei mutmaßliche Drogendealer wurden gestern Abend am Mainufer in der Nähe der Weseler Werft nach kurzer Flucht festgenommen.

Die zwei Männer saßen am Mainufer und ergriffen schlagartig die Flucht, als sich eine Streife vom 5. Polizeirevier näherte. Dabei ließen sie nicht nur Ihren Rucksack zurück, sondern entledigten sich auch eines Gegenstands, indem sie es in den Main warfen.

Bei der Kontrolle erklärte sich das Verhalten schnell, denn offensichtlich versuchten sie sich ihrer Betäubungsmittel, insgesamt rund 75g Marihuana, zu entledigen. Darüber hinaus fanden sie über 850 Euro. Nach der Festnahme und der Beschlagnahme des Bargelds sowie der Rauschmittel, folgte eine Wohnungsdurchsuchung beim mutmaßlichen 28-jährigen Haupttäter. Die Beamten fanden bei ihm Zuhause noch über 23g Kokain.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden er und sein 25-jähriger Begleiter auf freien Fuß gesetzt.

