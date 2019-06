Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190624 - 682 Frankfurt - Ostend: Dreister Einbrecher im Wohnzimmer überrascht

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend überraschten Bewohner in der Wittelsbacherallee einen besonders dreisten Einbrecher in ihrem Wohnzimmer. Nachdem er ertappt wurde, gab er sich nämlich als Polizist aus und durchwühlte die Wohnung einfach weiter.

Gegen 18:45 Uhr staunten zwei Bewohner einer Erdgeschosswohnung nicht schlecht, als sie aus dem Badezimmer in ihr Wohnzimmer zurückkamen. Dort entdeckten sie nämlich einen Eindringling, der offenbar durch die geöffnete Balkontür eingestiegen war. Nur ergriff dieser daraufhin nicht die Flucht, sondern zeigte einen angeblichen Polizeiausweis vor. Dann begann er, seelenruhig Gegenstände im Flur zu durchsuchen. Erst als die Wohnungsinhaber laut um Hilfe riefen, floh der Unbekannte ohne Beute über den Balkon.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder der beobachteten Person machen? Die Hinweise werden durch das Kommissariat 21 unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell