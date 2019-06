Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190624 - 679 Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Matratze angezündet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 23. Juni 2019, gegen 18.10 Uhr, musste die Feuerwehr einen Brand in der Straße Zum Schäferküppel löschen.

Es handelt sich dabei um die Feldgemarkung in der Nähe von Schrebergärten. Ein oder mehrere Unbekannte hatten dorthin eine Matratze abgelegt. Diese wurde dann zum genannten Zeitpunkt entzündet. Durch die Trockenheit drohte das Feuer auch auf die ersten Baumreihen überzugreifen. Dies konnte jedoch durch die Feuerwehr weitgehend verhindert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachten konnten, wann und durch wen die Matratze dorthin verbracht, bzw. angezündet wurde. Die Hinweise werden durch das Kommissariat 15 unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegengenommen.

