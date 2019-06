Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190623 - 676 Frankfurt-Innenstadt: Flaschenwürfe gegen Polizeifahrzeuge führten nach Fahndungsmaßnahmen zur schnellen Festnahme des Täters

Frankfurt (ots)

(Ki)Ein 30-jähriger Fahrradfahrer wurde nach mehreren Flaschenwürfen gegen Polizeifahrzeuge in den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 01.30 Uhr, von einer Polizeistreife in der Ziegelgasse festgenommen.

Gegen 01.20 Uhr befuhr eine Funkstreife des 4. Polizeireviers mit ihrem Funkwagen die Zeil. In Höhe einer dortigen Parfümerie wurde der langsam rollende Funkwagen (Mercedes Vito) durch einen Flaschenwurf an der Heckscheibe getroffen. Die Heckscheibe zerbrach mit einem lauten Knall. Die Beamten wurden daraufhin unmittelbar von einem Zeugen angesprochen, dass ein Radfahrer im Vorbeifahren eine Flasche gegen den Streifenwagen geschleudert und die Flucht ergriffen hat.

Die Beamten nahmen, nach der Personenbeschreibung durch den Zeugen, sofort die Fahndung auf.

Um 01.25 Uhr bestieg eine Streife des 1. Revieres gerade seinen Funkwagen vor dem 1. Polizeirevier auf der Zeil, als ein schnell vorbeiradelnder Mann mit voller Wucht eine Glasflasche gegen die Windschutzscheibe des Funkwagens (ebenfalls Mercedes Vito) schleuderte. An der Scheibe entstand ein deutlicher Riss. Die Scherben der zersplitternden Flasche verfehlten den gerade einsteigenden Beifahrer nur knapp.

Die zweite Streife nahm die Fahndung nach dem radelnden Flaschenwerfer auf. Weitere Streifen aus der Innenstadt nahmen ebenfalls an der Fahndung teil. Die Personenbeschreibungen aus beiden Fällen waren identisch.

Der radelnde Täter flüchtete zunächst weiter mit seinem Fahrrad und konnte von der verfolgenden Streife des 1. Revieres in der Ziegelgasse um 01.30 Uhr festgenommen werden.

Auf seiner Flucht durch mehrere Straßen der Innenstadt, hatte er sich mit seinem Fahrrad in der Schäfergasse an einem an der Fahndung beteiligten weiteren Funkwagen des 1. Reviers "vorbeigedrückt" und diesen mit den Pedalen zerkratzt.

Letztendlich entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der 30 Jahre alte Man aus Frankfurt wurde festgenommen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der in Frankfurt-Bonames wohnende Mann ist der Polizei bereits wegen Sachbeschädigungs- und Betäubungsmitteldelikten bekannt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Bislang konnten die Beweggründe für seine Flaschenwürfe nicht aufgehellt werden.

Gegen ihn wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell