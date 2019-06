Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190623 - 674 Frankfurt-Sindlingen: Nach Bedrohung auf dem Balkon festgenommen

Frankfurt (ots)

(Ki)Ein 43-jähriger Bewohner der Hugo-Kallenbach-Str. hatte durch sein mutmaßlich bedrohendes und beleidigendes Verhalten am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, einen größeren Polizeieinsatz initiiert, der schließlich zu seiner Festnahme führte.

Dem 43 Jahre alte Mann wird vorgeworfen von seinem Balkon im Erdgeschoß wüste Drohungen und Beleidigungen gegenüber drei Frauen im Alter von 26, 30 und 40 Jahren und deren Kinder ausgesprochen zu haben. Die drei Frauen befanden sich zu diesem Zeitpunkt mit ihren Kindern auf einem gegenüberliegenden Spielplatz.

Zur Bekräftigung seiner Drohungen gegen Leib und Leben der Frauen und der Kinder zeigte der Mann auch eine schwarze Pistole und äußerte sie "abknallen" zu wollen. Die Frauen informierten über Telefon umgehend die Polizei.

Das Verhalten des Mannes führte in der Folge dazu, dass sich über zehn Polizeistreifen unmittelbar zum Objekt begaben. Spezialkräfte der Polizei waren ebenfalls eingebunden.

Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigt sich der Mann erneut auf dem Balkon und konnte dort unmittelbar festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann in seiner Wohnung diverse echt aussehende Softairpistolen, Deko-Schusswaffen sowie zwei einläufige Perkussionswaffen. Die Waffen wurden allesamt sichergestellt. Der 43-jährige Frankfurter wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Es folgt eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

