Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190621 - 672 Frankfurt-Ostend: Einbruch in Geschäftsräume

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 20. Juni 2019, gegen 18.30 Uhr, bemerkte der Mitarbeiter einer Firma am Danziger Platz eine unbekannte Person im Lagerraum. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin sofort die Polizei, die in dem Raum ebenfalls eine Person wahrnehmen konnte. Der Unbekannte kam auf Ansprache jedoch nicht hervor, sondern versteckte sich immer wieder aufs Neue. Aus diesem Grund wurde ein Diensthund eingesetzt, der den Tatverdächtigen bei der Festnahme durch einen Biss verletzte. Der Festgenommene, ein 33-jähriger Frankfurter, wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

