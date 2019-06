Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190621 - 673 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer erwischt

Frankfurt (ots)

(mc) Einer Streife der REE ging gestern Nachmittag in einem Sportwettengeschäft im Bahnhofsgebiet ein vermeintlicher Drogendealer ins Netz.

Der 34-jährige wollte den Laden gerade verlassen, als ihm die Streife entgegenkam. Er machte plötzlich aufgeschreckt kehrt, warf seine Tasche unter einen Stehtisch und stellte sich an einen Spielautomaten, offensichtlich in der Hoffnung, die Beamten würden ihn nicht kontrollieren. Allerdings beobachteten die Polizisten das wilde Treiben und wie man munkelt, nicht ohne Amüsement und unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Sie waren deswegen auch nicht überrascht, als sie in der Umhängetasche rund 330g Haschisch und diverse Utensilien zum professionellen Verkauf des Rauschmittels fanden. Das Rauschgift und die Gegenstände wurden beschlagnahmt und eine Wohnungsdurchsuchung bei ihm durchgeführt. Dort stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel, dieses Mal allerdings in geringen Mengen, sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, in Ermangelung von Haftgründen, auf freien Fuß gesetzt.

