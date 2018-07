POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn; Vaihingen an der Enz: PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam es am Freitag gegen 04:20 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle drei Insassen verletzt wurden. Der 18-jährige Lenker eines Audi kam in einer Rechtskurve nach links auf den Grünstreifen und fuhr anschließend geradeaus in ein angrenzendes Waldstück. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Baum. Der 18-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die beiden 32 Jahre und 18 Jahre alten Mitfahrer, die ebenfalls verletzt wurden, mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da das Fahrzeug zwischen den Bäumen verkeilt war, rückte die Freiwillige Feuerwehr Steinheim an Murr zur Bergung aus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Vaihingen an der Enz: PKW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 22:55 Uhr einen unter der Eisenbahnbrücke an der Landesstraße 1125 im Bereich des Bahnhofs Vaihingen an der Enz geparkten VW. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

