POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Sporthalle und Cabrio-Sach aufgeschlitzt; Remseck am Neckar: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: Einbruch in Sporthalle

Der Schein von Taschenlampen und ungewöhnliche Geräusche, die vom Dach einer Sporthalle zu ihr drangen, erweckten am frühen Freitagmorgen die Aufmerksamkeit einer Anwohnerin der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Unverzüglich alarmierte die Frau die Polizei. Mehrere Streifenwagen umstellten gegen 02.15 Uhr die Halle. Zwei Beamte entdeckten beim Annähern durch eine Scheibe, dass sich eine Person in einer Umkleidekabine zu verstecken versuchte. Nun folgte die Durchsuchung des Gebäudes, die weitere hinzugezogene Polizisten durchführten. Einen 16-Jährigen konnten die Beamten in der Sporthalle feststellen und vorläufig festnehmen. Er wurde zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Wie sich vor Ort herausstellte, waren drei Oberlichter der Halle eingetreten worden. Vermutlich gelangte der Jugendliche so in das Gebäude. Allerdings war der Rückweg auf diese Weise nicht mehr möglich. Der 16-Jährige, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde von Erziehungsberechtigten abgeholt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Ob es in diesem Fall noch Mittäter gibt, wird derzeit ermittelt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet weitere Zeugen sich zu melden.

Kornwestheim: Cabrio-Dach aufgeschlitzt

Zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Donnerstag 17.15 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in einem Parkhaus in der Eastleigstraße in Kornwestheim sein Unwesen. Der Täter schlitzte das Stoffverdeck eines Citroen auf, gelangte anschließend in das Auto und durchsuchte es. Mutmaßlich erbeutete er lediglich eine kleinere Menge Münzgeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim entgegen.

Remseck am Neckar-Aldingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 1144 im Bereich Aldingen ereignete. Eine 30 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war auf der Aldinger Straße von Kornwestheim kommend unterwegs. Gleichzeit befuhr eine 53-jährige Toyota-Lenkerin die L 1144 aus Ludwigsburg in Richtung Aldingen. An der Kreuzung der beiden Straßen übersah die 30-Jährige vermutlich aufgrund Starkregens den PKW der 53-Jährigen und fuhr los. In der Folge nahm sie ihr die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander. Der Toyota kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

