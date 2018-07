POL-LB: Nufringen: Einbruch in Bürogebäude; Sindelfingen: Trickdiebstahl; Renningen-Malmsheim: Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit

Ludwigsburg (ots) - Nufringen: Einbruch in Bürogebäude

Nach Aufhebeln eines Fensters ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße eingestiegen. Aus einem dortigen Büroraum ließ er einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, entgegen.

Sindelfingen: Trickdiebstahl

Eine 83-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in der Sommerhofenstraße Opfer von zwei Trickdieben. Die Unbekannten klingelten gegen 17:00 Uhr an ihrer Wohnungstür, gaben sich als Interessenten für eine im Haus zum Verkauf stehenden Wohnung aus und baten darum, die Räume ausmessen zu dürfen. Nachdem die angeblichen Interessenten wieder gegangen waren, stellte die 83-Jährige das Fehlen verschiedener Schmuckstücke fest.

Renningen-Malmsheim: Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit

Eine Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Parr hat in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht zum einem Polizeieinsatz in Renningen-Malmsheim geführt. Nachbarn hatten die Hilferufe einer Frau gehört und die Polizeialarmiert. Nachdem den Beamten die Wohnungstür nicht geöffnet wurde und die Hilferufe anhielten, mussten die Beamten die Tür gewaltsam öffnen. Gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber, der sofort aggressiv auf sie zuging, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die 30-jährige Frau hatte sich im Verlauf des Streits leicht Verletzungen zugezogen und war ihren Angaben zufolge von dem 36-Jährigen am Verlassen der Wohnung gehindert worden.

