POL-LB: Vaihingen an der Enz: Vorfall im Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch kam es in Vaihingen an der Enz im Bereich Hans-Krieg-Straße und Löbertstraße kurz vor 17.00 Uhr zu einem Vorfall zwischen einem 45-jährigen Fahrzeuglenker und einem 25 Jahre alten Radfahrer. Der 45-Jährige überholte den Radler, der in der Folge erschrak und wohl mit seinem Fahrradschloss gegen das überholende Fahrzeug schlug. Im weiteren Verlauf soll der 45-Jährige den Radfahrer von der Straße abgedrängt haben. Die beiden Männer gerieten nun in einen Streit. Bevor die Situation eskalierte, gelang es einem Zeugen die beiden Kontrahenten zu beruhigen.

