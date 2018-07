POL-LB: Ludwigsburg: Dieb auf frischer Tat ertappt; Oberriexingen: Flächenbrand

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Dieb auf frischer Tat ertappt

Einen dreisten Dieb konnten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg am Mittwochnachmittag in der Mörikestraße im Ludwigsburger Westen vorläufig festnehmen. Gegen 15.00 Uhr bemerkte ein Anwohner einen Mann, der sich im Garten hinter dem Haus bewegte. Als der 31-Jährige den Unbekannten ansprach, bot ihm dieser Gartendienstleitungen an. Der 31-Jährige lehnte ab und ging zurück ins Haus. Im weiteren Verlauf konnte er beobachten, wie der Unbekannte ein Paket mitgehen ließ, dass vor der Haustür gelegen hatte. Hierauf nahm er die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Unweit des Tatorts konnten die Beamten den 61-jährigen Tatverdächtigen schließlich stellen. Er wurde zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Paket hatten sich T-Shirts befunden.

Oberriexingen: Flächenbrand

Während es andernorts zu Überschwemmung kam, brannte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr oberhalb des Ulmenwegs in Oberriexingen ein Feld. Vier Kinder hatten das Feuer entdeckt. Während zwei ihr Erfrischungsgetränk opferten und versuchten so das Feuer zu löschen. Alarmierten die beiden anderen eine Verwandte, die wiederum Polizei und Feuerwehr rief. Die Freiwilligen Feuerwehren Oberriexingen und Sachsenheim befanden sich mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand, der sich auf einer etwa zehn Quadratmeter großen Fläche ausgebreitet hatte, konnte schnell gelöscht werden. Vermutlich kam es aufgrund der dort herrschenden Trockenheit zu der Entzündung.

