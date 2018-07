POL-LB: Asperg: uneinsichtiger Freibadgast; Kornwestheim: Gast geht auf Bedienung los

Ludwigsburg (ots) - Asperg: uneinsichtiger Freibadgast

Wegen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Asperg gegen eine 71 Jahre alte Frau, die am Mittwochnachmittag im Freibad in Asperg den 37-jährigen Betriebsleiter geschlagen haben soll. Da gegen 16.40 Uhr eine Gewitterfront über Asperg zog, wies der Betriebsleiter die Badegäste an, das Wasser zu verlassen. Die 71-Jährige reagierte jedoch nicht. Als sie in die Nähe des Beckenrandes schwamm zog der 37-Jährige die Frau aus dem Wasser, wobei sie leicht verletzt wurde. Anschließend begann sie den Betriebsleiter wüst zu beschimpfen und schlug ihn wohl auch. Darüber hinaus hat ihn die Frau, die vermutlich alkoholisiert war, bespuckt und ihm gedroht.

Kornwestheim: Gast geht auf Bedienung los

Sie sollte ihm einen Spielautomaten reservieren, als sie das nicht tat, ging ein 45 Jahre alter Gast einer Bar in der Bahnhofstraße in Kornwestheim auf die 20-jährige Bedienung los. Der Mann wollte gegen 00.15 Uhr wohl zur Bank, um sich mit Bargeld zu versorgen. Währenddessen beauftragte er die 20-Jährige darauf zu achten, dass kein anderer Gast das Gerät benutzte, an dem er bis dahin gespielt hatte. Doch als er zurückkam, war dieser Spielautomat belegt. Der 45-Jährige bespritzte die Bedienung nun mit Bier, warf eine andere Bierflasche nach ihr, bedrohte sie und soll die junge Frau auch gewürgt haben. Die 20-Jährige wehrte sich und ein Zeuge kam ihr zur Hilfe. Er setzte den 45-Jährigen auch vor die Tür. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in einem nahegelegenen Wirtshaus feststellen. Er wurde zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

