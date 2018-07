POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch gegen 14.45 Uhr im Bereich des Echterdinger Eies sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, Zeugen. Eine 22 Jahre alte Ford-Fahrerin hatte die Bundesautobahn 8 von Stuttgart kommend verlassen und wollte auf der Bundesstraße 27 weiter in Richtung Tübingen fahren. Als sie sich auf der rechten Spur der Überleitung befand, wurde sie von einem noch unbekannten Sattelzuglenker überholt. Der Unbekannte scherte im weiteren Verlauf wohl zu früh wieder nach rechts ein und touchierte den Ford. Die 22-Jährige wich zeitgleich nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend hielt die junge Frau, während der Sattelzuglenker seine Fahrt fortsetzte. Das Führerhaus des LKW soll grün, der Auflieger weiß gewesen sein. Am Auflieger war ein Kennzeichen mit gelbem Hintergrund angebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

