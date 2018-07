POL-LB: Leonberg/Ditzingen: Schlangenlinienfahrt endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Ludwigsburg (ots) - Mit der Beschlagnahme ihres Führerscheins und einer Blutentnahme endete die Fahrt einer 63-jährigen Frau, die am Mittwoch wohl alkoholisiert von Leonberg-Höfingen bis nach Ditzingen fuhr. Einem Zeugen war die unsichere Fahrweise der Mercedes-Lenkerin aufgefallen. Sie war unter anderem in Schlagenlinien unterwegs, fand sich in einem Kreisverkehr nicht zurecht, überfuhr eine rote Ampel und verursachte in Ditzingen nahezu einen Unfall. Als sie von der Marktstraße nach links in die Bauernstraße abbog, nahm sie einem noch unbekannten Fahrzeuglenker, der beabsichtigte nach rechts in die Bauernstraße abzubiegen, die Vorfahrt. Der Unbekannte musste auf den Gehweg ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der Zeuge alarmierte schließlich die Polizei, die die Frau gegen 18.10 Uhr in der Münchinger Straße stoppen konnten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Darüber hinaus schwankte sie und konnte sich nur schwerlich artikulieren. Die Frau musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet weiteren Zeugen und insbesondere den noch unbekannten Fahrzeuglenker sich zu melden.

