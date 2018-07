POL-LB: Sindelfingen: erneuter Zeugenaufruf nach Unfall mit zwölfjährigem Mädchen Ende Juni

Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg sucht weiterhin Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 27. Juni, gegen 15.15 Uhr im Bereich des Gewerbegebiets Mittelpfad in Sindelfingen ereignete (wie berichteten am 28. Juni). Ein zwölfjähriges Mädchen, das einen Hund an der Leine führte, trat im Bereich der Straße "Mittelpfad" an die Gottlieb-Daimler-Straße heran. Vermutlich weil sich weitere Hunde auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden, zog der Hund das Kind plötzlich auf die Straße. Ein 38-jähriger VW-Lenker erfasste das Tier. Das Mädchen prallte mit ihrem Kopf gegen den Außenspiegel des PKW. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Derzeit befindet sich das Kind weiterhin in Behandlung. Auch der Hund wurde verletzt. Der Fahrer des PKW erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei, Tel. 0711/6869-0, bittet nun insbesondere Verkehrsteilnehmer, die sich im Gegenverkehr befanden, und vor allem die Person, die den Ford nach dem Unfall umgeparkt hat, sich zu melden.

