POL-LB: BAB 8/Köngen: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 19:30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Ein 48 Jahre alter Lenker eines VW wollte von der Bundesstraße 313 auf die Autobahn auffahren. Da er auf der nassen Fahrbahn mutmaßlich zu schnell unterwegs war, geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte er gegen die Schutzplanke und kam schließlich entgegen der Fahrbahn zum Stillstand. Mehrere Elemente und Stützen der Schutzplanke wurden beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell