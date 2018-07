POL-LB: Benningen am Neckar: Gerüstteile entwendet; Ludwigsburg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Benningen am Neckar: Gerüstteile entwendet

Bislang Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag auf dem Friedhofsgelände in der Gartenstraße in Benningen am Neckar etwa 120 Aluminium-Robustböden eines Baugerüsts. Zunächst begaben sich die Täter zur Baustelle und entfernten eine Pressspanplatte im Zugangsbereich. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein und begaben sich in die neue Aussegnungshalle, in der das Gerüst aufgebaut ist. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 17.000 bis 20.000 Euro. Aufgrund der Menge der Gerüststeile wurde für den Transport vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 17:30 Uhr einen in der Schönbeinstraße in Ludwigsburg geparkten Audi. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte er sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

