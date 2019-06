Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190624 - 677 Frankfurt-Sachsenhausen: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(hol) Am späten Samstagabend (22.06.19) endete eine Geburtstagsfeier in der Gerbermühlstraße für einen 18-jährigen im Krankenhaus, nachdem er zuvor mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde.

Gegen 23:30 Uhr gerieten zwei Gäste einer Party in einer Kleingartenanlage in Streit. In der Folge zog einer der beiden jungen Männer ein Messer und verletzte den anderen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Während das 18-jährige Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, entkam der Täter zunächst.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Mordkommission gelang es, den erst 17-jährigen Täter zu identifizieren und am Folgetag festzunehmen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

