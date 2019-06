Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190624 - 681 Frankfurt-Nordend: Mülltonnen vor Wohnhaus angezündet

Frankfurt (ots)

(hol) Heute am frühen Morgen zündete ein Unbekannter in der Friedberger Anlage zwei Mülltonnen und einen als Sperrmüll abgelegten Lattenrost an. Dabei entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden.

Gegen 02:35 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass der Mülltonnenabstellplatz eines Mehrfamilienhauses lichterloh brannte. Zudem beobachtet er einen jungen Mann, der von dort wegrannte. Er verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr, die das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte. Es wurden insgesamt zwei Mülltonnen und ein hölzerner Lattenrost vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand deutet aktuell alles auf eine gezielte Inbrandsetzung hin.

Täterbeschreibung: Männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild und 20-25 Jahre alt. 175 - 180 cm groß und schwarze schulterlange Haare. Bekleidet mit einem hellen Oberteil.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder der beobachteten Person machen? Die Hinweise werden durch das Kommissariat 15 unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell