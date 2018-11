POL-W: W Polizei erwartet Verkehrsstörungen am kommenden Montag

Wuppertal (ots) - Am kommenden Montag (03.12.2018), erwartet die Polizei Verkehrsstörungen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße und dem Sonnborner Ufer in Wuppertal. Ab 12.00 Uhr wird es im Rahmen einer Beschäftigten-Versammlung zu zwei Aufzügen kommen. Ausgehend von der Varresbecker Straße und der Friedrich-Ebert-Straße wird der Zug über die Sonnborner Straße und das Sonnborner Ufer ziehen und an der Straße Unten-Vorm-Steeg enden. Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern den Bereich weiträumig zu umfahren. Während des Aufzuges gibt die Polizei Hinweise zu Verkehrssperrungen und Ableitungen über Facebook und Twitter. (sw)

