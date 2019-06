Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190625 - 684 Frankfurt-Nordend: Busfahrer beleidigt und geschlagen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 24. Juni 2019, gegen 22.45 Uhr, war ein 49-jähriger Busfahrer mit seinem Fahrzeug der Linie 34 auf der Friedberger Landstraße unterwegs. Hier wurde er von einem Fahrgast auf das Übelste beschimpft. Als der Fahrgast auch noch einen Fahrgast anfing zu beschimpfen, hielt der Fahrer den Bus an um auf den Mann zuzugehen. Als er ihn auf sein Verhalten ansprach, schlug ihm der Täter mit der Faust gegen die Brust. Der alkoholisierte Mann bedrohte ihn schließlich noch mit dem Tode. Der Beschuldigte, ein 51-jähriger Frankfurter, wurde durch zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte festgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen erfolgte seine Entlassung. (D306)

