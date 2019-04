Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Hauptschule

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Kirchstraße eine Tür an der Hauptschule auf, gelangten in die Räume und Büros und stahlen neben Bargeld auch Süßigkeiten. Die Polizei in GMH bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter 05401 879500.

