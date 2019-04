Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Raub am Herrenteichswall

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, wurden zwei Männer und eine Frau von zwei unbekannten Tätern angegriffen und verfolgt. Die drei Opfer hatten sich am Haseufer aufgehalten, als sie von den beiden Männern angesprochen und aufgefordert wurden, Bargeld und Handy herauszugeben. Die Forderung unterstützten die Täter mit einem Messer. Außerdem schlugen die beiden Unbekannten auf die männlichen Opfer ein, während die Frau verschont blieb. Eines der Opfer flüchtete in Richtung Altstadt-Bahnhof, die beiden anderen in Richtung EMR-Ring, wo sie auf eine Gruppe Jugendlicher trafen, mit deren Hilfe man die Polizei verständigte. Die Täter sollen 20-25 Jahre alt sein, ca. 1,75m -1,80m groß, schlank und südländisch. Beide hatten kurze dunkle Haare, trugen blaue Jeans und schwarze Lederjacken, einer trug einen 3-Tage-Bart. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen oder auch die genannte Gruppe Jugendlicher (zwischen Wall und EMR-Ring) sich unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 zu melden.

