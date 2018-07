POL-BS: Einbrecher dringt in Imbiss am Kalenwall ein

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 03.07.2018

Bei einem Einbruch in einen Imbiss am Kalenwall erbeutete der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein Mitarbeiter hatte am Dienstagmorgen die offen stehende Eingangstür bemerkt.

Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Dieb gegen 04.45 Uhr, als es schon dämmerte, die Flügeltüren der Lokalität gewaltsam aufgerissen. Mehrere Minuten brauchte er, um das Geld aus verschiedenen Kassen zu stehlen und dann zu flüchten.

Es soll sich um einen schlanken Mann, bekleidet mit kurzer Hose und Basecap, gehandelt haben. Hinweise bitte unter Tel. 0531/476 2516.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell