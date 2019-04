Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Mercedes Sprinter gestohlen

Wallenhorst (ots)

In der Nacht zu Montag wurde ein weißer Mercedes Sprinter in der Straße Zum Losskamp gestohlen. Der Firmenwagen mit der gelben Aufschrift PIRTEK und dem Kennzeichen OS-P 5100 war in einer Parkbucht abgestellt und hatte hochwertige Werkzeuge an Bord. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Bramsche unter 05461 915300.

