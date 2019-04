Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Fahndung nach unbekanntem Gelddieb (FOTO!)

Bad Iburg (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der Filiale eines Geldinstitutes Am Gografenhof Bargeld. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Dieb. Ein älterer Herr beabsichtigte Anfang März (01.03.2019, 09.15 Uhr) Geld an einem Geldautomaten abzuheben. Da sich der Ausgabeschacht zeitverzögert öffnete und der Mann von einem Defekt des Automaten ausging, begab er sich zum Schalter. Die Gelegenheit nutzte der Täter, stahl das Geld und entfernte sich. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Iburg unter der Rufnummer 05403/2285.

