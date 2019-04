Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertige Fahrräder gestohlen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurden in der Stadt Osnabrück zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Ein silbernes MTB der Marke GHOST wurde zwischen Samstagabend, 23.15 Uhr und Sonntagmorgen, 07.10 Uhr, in der Schloßstraße von einem Fahrradstand hinter einem Einfamilienhaus gestohlen. In der Ebertallee stahlen Unbekannte ein e-Bike der Marke SCOTT, Modell E-Genius 720plus, mit einer auffälligen grau-schwarzen Sonderlackierung mit roter Beschriftung. Hinweise zu diesen Diebstählen nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell