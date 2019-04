Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unbekannte steigen in Gemeindehaus ein

Belm (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag stiegen unbekannte Täter in das kirchliche Gemeindehaus an der Belmer Straße ein und hebelten die Tür eines Raumes auf, um dort aus einem Schrank Bargeld zu entwenden. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Belm unter 05406 807790 entgegen.

