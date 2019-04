Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Fahrrad brennt am Bahnhof

Bohmte (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag ein Fahrrad in Brand gesetzt, das am Fahrradparkplatz am Bahnhof abgestellt war. Gegen 02.30 Uhr hatte eine Zeugin das brennende Fahrrad bemerkt und die Polizei und Feuerwehr informiert. An dem Fahrradstand konnte auch eine männliche Person beobachtet werden, der mit Jeans und einem auffälligen bunten Pullover bekleidet war und in Richtung Gemeindeverwaltung flüchtete. Hinweise zu der Sachbeschädigung und der männlichen Person bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

