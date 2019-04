Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen Unfallflucht am Brockhauser Weg

Bad Essen (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 10.50 Uhr eine Unfallflucht an der Kanalbrücke am Brockhauser Weg. Der Verursacher, ein weißer Audi (mit Anhänger auf dem ein Boot war), beschädigte im Begegnungsverkehr einen Transporter, der von Brockhausen kommend in Richtung B65 fuhr. Auf dem Anhänger soll sich ein "Holzboot" befunden haben, das über die Fahrzeugumrisse seitlich hinausragte und so den Transporter beschädigte. Der weiße Audi fuhr in Richtung Brockhausen. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

